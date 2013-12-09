В Мариинском парке около тысячи человек пикетируют в поддержку Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, подходы со всех сторон к месту нахождения митингующих по-прежнему ограждены металлическими заборами и плотным кольцом правоохранителей.

Выйти за ограждение, как и попасть за него, невозможно.

Время от времени со сцены звучит фонограмма песни Павла Зиброва “Єднаймося”.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 декабря, в центр Киева начали стягивать силы правоохранителей. Они практически окружили Майдан Незалежности со всех сторон. Также на Крещатик приехала тяжелая снегоуборочная техника. Участники акции протеста на Майдан Незалежности готовятся отражать штурм.

В это время правоохранители в правительственном квартале окружили палаточные городки участников Евромайдан, установленные вблизи Кабинета министров.

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что правоохранители начали оттеснять протестующих с проезжих частей ул. Грушевского, ул. Институтской. Такие действия они объясняют «многочисленными обращениями, касающимися блокирования проезжих частей».