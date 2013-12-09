Около тысячи бойцов «Беркута» и солдат ВВ заблокировали митингующих возле Кабмина (фото)
17:40, 09 декабря 2013Политика
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Митингующих возле Кабинета министров окружили и заблокировали солдаты внутренних войск и бойцы «Беркут».
Фото : Ilya Arkhipov
Как передает корреспондент УНИАН, по словам самих митингующих, в целом их заблокировали порядка тысячи представителей «Беркута» и внутренних войск.
Фото з вікна Кабінету міністрів
Они окружили протестующих в несколько рядов.
В то же время возле стадиона «Динамо» на Грушевского стоит «беркут» и 5 автобусов, которые оттесняют других митингующих, прибывших с Майдана.
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