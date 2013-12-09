Около тысячи бойцов «Беркута» и солдат ВВ заблокировали митингующих возле Кабмина (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, по словам самих митингующих, в целом их заблокировали порядка тысячи представителей «Беркута» и внутренних войск.

Они окружили протестующих в несколько рядов.

В то же время возле стадиона «Динамо» на Грушевского стоит «беркут» и 5 автобусов, которые оттесняют других митингующих, прибывших с Майдана.