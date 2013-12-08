Начальник милиции обратился к участникам митингов
У работников органов внутренних дел есть оперативная информация о провокациях с целью дестабилизации обстановки, планируемых во время проведения мирных акций в столице.
Об этом заявил исполняющий обязанности начальника Главного управления МВД Украины в Киеве, генерал - майор милиции Мазан Валерий.
"В первую очередь хотелось бы предостеречь Вас - будьте бдительны, не поддавайтесь на провокации, не позволяйте втягивать себя в ситуации, связанные с нарушением общественного порядка, уважайте друг друга и действуйте согласно действующему законодательству", - заявил Мазан.
"Уважаемые родители, позаботьтесь о своих детях и обезопасьте их от возможных неожиданных и неприятных ситуаций, которые могут возникнуть из-за подстрекателей в местах массового скопления людей. Надеюсь, что ваше сознание поможет предупредить возможные провокации. Призываю всех предоставлять в органы внутренних дел информацию относительно лиц, которые во время массовых общественных акций имеют при себе предметы для нанесения телесных повреждений (палки, цепи, металлические прутья и т.д.)", - отметил он.
По словам Мазана, милиция будет реагировать на все обращения.
"Наше сотрудничество поможет предупредить любые попытки осложнить ситуацию и нейтрализовать правонарушителей. Я подчеркиваю, что в случае нарушений правопорядка, милиция будет действовать в соответствии с действующим законодательством.Также мы будем немедленно реагировать, в рамках закона, на угрозы работникам правоохранительных органов и членам их семей. Подчеркиваю - подобные угрозы влекут за собой уголовную ответственность.Одновременно я требую от своих коллег строго соблюдать требования Присяги, не нарушать дисциплину и Закон", - подчеркнул он.