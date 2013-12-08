В «Батькивщине» заявили о планах властей ввести чрезвычайное положение

Как сообщили УНИАН в пресс - службе ВО « Батькивщина» , это может произойти уже сегодня.

«Мы предупреждаем власти, что мы знаем об этих планах. Мы обращаемся к людям на Майдане с просьбой быть бдительными. Мы призываем правоохранителей не допустить бойни и не быть соучастниками провокаций» , - говорится в заявлении партии.

«Мы также просим международное сообщество обратить внимание на эту информацию», - подчеркнули в «Батькивщине ».

«Напоминаем провокаторам и организаторам этого циничного сценария, на Майдане работает большое количество украинских и иностранных журналистов, которые будут фиксировать все события», - подчеркнули в оппозиции.