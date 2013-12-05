Сумские студенты падали на пол на сессии горсовета в поддержку Евромайдана

Сумские студенты устроили флешмоб в знак протеста против событий на Евромайдане в Киеве 30 ноября. Как передает корреспондент «Сегодня», молодые люди пришли на сессию горсовета и потребовали, чтобы местная власть проголосовала за отставку Кабмина.

«Мы пришли сюда не просто так. Мы не пришли по зову оппозиции или любой другой партии. Мы пришли отстаивать свои права, которые отстаивали до этого на Евромайдане. Почему Украина – это Европа? За свои 19 лет, я был в странах ЕС и увидел, как живут там студенты. Я хочу, чтобы мы жили так в будущем, чтобы так жили мои дети. И студенты поддерживают европейский путь развития. Основная причина, почему мы здесь, – это события в Киеве, которые произошли 30 ноября («Беркут» разогнал участников Евромайдана, – авт.)», – рассказал председатель «Студенческого братства Сумщины» Дмитрий Тищенко депутатам Сум.

В знак протеста студенты с криками «Беркут» упали на пол, инсценировав события киевского Евромайдана. К флешмобу присоединился и мэр Сум Геннадий Минаев, таким образом, поддержав студентов.

Сумские студенты заявили, что не собираются на этом останавливаться. Завтра, 6 декабря, студенты призывают жителей прийти в центр города для пикета Областного управления МВД. Лозунг акции: «Требуем вернуть сумских «героев» (Беркут) домой».