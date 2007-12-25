Янукович еще не решил, хвалить ему Тимошенко или ругать
Лидер ПР комментирует кадровую политику
Лидер оппозиции Виктор ЯНУКОВИЧ считает недопустимым назначение бизнесменов на государственные должности.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЯНУКОВИЧ высказал сегодня после завершения встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, комментируя назначение глав Государственной налоговой администрации, Государственной таможенной службы и НАК «Нафтогаз Укаины».
«Это представители бизнеса, и если представителей бизнеса привлекают в государственные учреждения, таких очень важных, влияющих на доходы Украины и имеющих большие финансовые потоки - это не допустимо. Это не пойдет на пользу государства», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
При этом лидер оппозиции отметил «соответствующий профессиональный уровень (Сергея БУРЯКА, Валерия ХОРОШКОВСКОГО и Олега ДУБИНЫ), который позволит работать на позитив».
В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что Партия регионов в качестве оппозиции намерена осуществлять мониторинг за деятельностью глав ГНАУ, Таможенной службы и НАК «Нафтогаз Украины».