Медведев назвал ситуацию в Украине внутренним делом

Об этом он сказал на встрече с первым вице-премьером Украины Юрием Бойко. Украинских журналистов в Москве на освещение данной встречи не пригласили.

«Мы внимательно следим, что происходит в вашей стране. Это внутреннее дело самой Украины, хотя, конечно, очень важно, чтобы была стабильность и порядок», - сказал Медведев, обращаясь к Бойко.

Читайте также: Медведев рассказал, когда РФ может ввести пошлины в торговле с Украиной

При этом он отметил, что Украина остается важнейшим стратегическим партнером РФ. "Это предопределяет повестку на ближайшее время и на будущее», - добавил он, передает РИА Новости.

Глава правительства РФ отметил важность сотрудничества РФ и Украины. «Мы договаривались с премьером и президентом. Сейчас продвинулась работа по целому ряду направлений», - добавил Медведев.

Он напомнил, что вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин был недавно с визитом в Украине. «Но нам нужно двигаться и в других направлениях, поэтому сегодняшний ваш визит и переговоры с Игорем Ивановичем Шуваловым и другими партнерами, надеюсь, придадут должную динамику тем вопросам, по которым, может быть, у нас в последнее время движения не было», - заявил Медведев.

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова сообщила, что накануне у него состоялся телефонный разговор с украинским премьером Николаем Азаровым. Она также отметила, что украинская делегация во главе с вице-премьером Юрием Бойко прибыла в Россию для переговоров с первым вице-премьером Игорем Шуваловым.

«В настоящее время в министерствах идут консультации», - сказала Тимакова.