Президент Грузии пообещал осетинам и абхазам безвизовую Европу

По словам Маргвелашвили, безвизовые поездки для абхазов и осетин предусмотрены соглашением об ассоциации Грузии с Евросоюзом, которое грузинские власти планируют подписать в следующем году, пишет Lenta.ru.

«Какая у тамошнего общества (в Абхазии и Южной Осетии) перспектива?! Мы в скором времени покажем им эту перспективу. — заявил президент. — Мы покажем современную европейскую Грузию, где житель Цхинвали будет держать паспорт, по которому легко, без какой-либо визы, сможет перемещаться в Вену, Берлин и Рим».

По каким конкретно паспортам абхазы и осетины смогут ездить в Европу, не уточняется. Собственные паспорта этих республик официально в странах ЕС не признаются.

Грузия, напомним, на недавнем саммите Евросоюза парафировала (предварительно утвердила) соглашение об ассоциации с ЕС. Окончательно подписать его в Тбилиси планируют в 2014 году. При этом власти республики уверяют, что не последуют примеру Украины, которая (как считается, под влиянием России) в последний момент отказалась подписывать аналогичный договор. В оппозиции, в свою очередь, предупредили, что Грузия может столкнуться с шантажом России, связанным с присутствием грузинской продукции на российском рынке.

Абхазию и Южную Осетию, которым теперь обещают безвизовые поездки в Европу, Грузия раньше пыталась привлечь «нейтральными паспортами». По этим документам можно пользоваться социальными услугами, доступными для грузинского населения, а также выезжать за рубеж (напомним, что большинство жителей Южной Осетии и Абхазии имеют наряду с национальными и российские паспорта, правда, в странах ЕС им неоднократно отказывались выдавать визы даже по российским документам). Особым спросом «нейтральные паспорта» не пользовались: по данным на прошлый год, было выдано лишь несколько сотен подобных документов.

Нынешнее руководство Грузии — правящая коалиция «Грузинская мечта», сменившая у власти команду Михаила Саакашвили — заявляет о намерении примириться с абхазами и осетинами. При этом официальный Тбилиси не отказывается от претензий на утраченные территории и продолжает называть их «оккупированными» («оккупантом» в Тбилиси считают Россию).

Такая позиция вызывала критику как в Сухуми, так и в Цхинвали. МИД Южной Осетии, в частности, комментируя речь лидера «Грузинской мечты», премьер-министра Бидзины Иванишвили в ПАСЕ весной 2013 года, заявил, что «в Грузии существует преемственность идей и идеологии нацизма» и что в Цхинвали не верят «громким и лживым заявлениям грузинских лидеров о миролюбии и братстве к осетинскому народу».