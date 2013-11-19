Грузия хотела бы распространить ЗСТ с ЕС на Абхазию и Южную Осетию - глава Миссии при ЕС

Грузия после создания глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Европейским Союзом хотела бы распространить ее действие и на два региона - Абхазию и Южную Осетию, - которые провозгласили независимость после грузинско-российской войны 2008 года.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом заявила на конференции "Восточное партнерство" и трудности трансформации", организованной немецким Фондом Ганса Сейделя, глава Миссии Грузии при ЕС Наталья Сабанадзе.

"После того, как зона свободной торговли пока временно вступит в силу, будет сложно распространить ее на эти регионы, но мы будем думать, как это сделать", - сказала посол Сабанадзе. "Есть сильное желание экономически связать эти регионы. Есть воля к тому, чтобы приблизить эти регионы к остальной Грузии, чтобы создать такую модель экономического сотрудничества через распространение зоны свободной торговли с ЕС и на них", - отметила Сабанадзе.

Как сообщал УНИАН, на вильнюсском саммите "Восточного партнерства" 28-29 ноября Грузия вместе с Молдовой планирует парафировать Соглашение об ассоциации с ЕС, частью которого является глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли между Грузией и Евросоюзом. Тбилиси планирует подписать настоящие документы в следующем году при председательстве в ЕС Италии.

Украина, в случае выполнения всех требований со стороны ЕС, планирует подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС на вильнюсском саммите, чем может снизить цены на украинском рынке и удешевить турецкие товары.