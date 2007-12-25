Винский уволил руководителя «Укрзализныци»

Кабинет министров 24 декабря принял решение уволить руководителей «Укрзализныци» и автомобильного департамента Министерства транспорта и связи Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам в Конотопе министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

Отвечая на вопрос УНИАН относительно возможности кадровых изменений в министерстве, он подчеркнул: «Я человек, который не решает заранее кадровые вопросы, будем решать вопросы по мере их возникновения».

По словам И.ВИНСКОГО, сейчас согласовываются кадровые предложения на выше указанные должности.

«Я хотел бы, чтобы там были люди, особенно в «Укрзализныце», которые работают на государство, а не оглядываются назад или по сторонам», - отметил министр, добавив, что эти отрасли оперируют большими денежными средствами, поэтому необходимо их качественное использование.