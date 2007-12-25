В НУ-НС считают Януковича «выдающимся деятелем»

Член фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” Юрий Ключковский считает, что реанимация идеи децентрализации власти представителями ПР имеет чисто политический подтекст. Об этом он сказал в комментарии Официальному сайту Блока “Наша Украина – Народная Самооборона”.

“Я очень люблю, когда выдающийся деятель несколькими словами описывает содержание изменений в Конституцию. Нужно по меньшей мере предложить обществу текст предложенных изменений. Один раз мы уже изменили Основной закон, поверив на слово, а тогда оказалось, что текст абсолютно не доработан, несовершенен и создает серьезные проблемы”, - заметил он.

“Что касается реанимации идеи децентрализации, которая по своей сути является здоровой идеей, думаю, что в этот раз она имеет чисто политический подтекст, связанный с теми съездами, которые опять планируются в Северодонецке”, - отметил Ключковский, уточнив, что имеет в виду реанимацию “регионалами” таким способом идеи федерализма.

“Сейчас идет политическая игра и политическая спекуляция вокруг идей, которые могут быть очень по-разному реализованы”, - подчеркнул народный депутат.

Как известно, Виктор Янукович заявляет, что его партия готова внести в парламент уже подготовлен проект изменений в Конституцию, который предусматривает децентрализацию власти.