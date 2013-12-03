Многотысячная колонна митингующих прибыла с Майдана к ВР

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции против политики нынешней украинской власти заняли улицу Грушевского от Кабинета министров до ВР, подступ к которой перекрыли автобусы “Беркута", а также заняли улицы Липскую, Шелковичную и Садовую.

Митингующие выкрикивают: “Відставка!”, “Ганьба!” и“Банду геть!” (“Отставка!”, “Позор!” и “Банду долой!” и импровизированной сцены на крыше автомобиля со звукоусилительной техникой.

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Перед участниками акции выступили, в частности, оппозиционные политики Тарас Стецкив, Юрий Луценко и др.

Как сообщал УНИАН, под зданием Верховной Рады утром уже собрались несколько тысяч митингующих. Сторонники евроинтеграции постоянно подходят большими колоннами со стороны Майдана Незалежности.

В свою очередь милиция окружила здание парламента со всех сторон.

Также возле ВР находятся сторонники действующей власти, которые также проводят свою акцию в поддержку Президента Виктора Януковича. Для них ночью была построена сцена.

Напомним, сегодня оппозиция требует проголосовать за отставку правительства Николая Азарова.