Колесниченко назвал митингующих на Майдане "подонками, стремящимися к захвату власти"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня выступая со сцены возле Верховной Рады, где проходит митинг сторонников Партии регионов в поддержку политики Президента Виктора Януковича.

При этом Колесниченко выразил убеждение, что все собравшиеся на Майдане Незалежности, поддержаны как морально, так и материально со стороны иностранных государств.

Читайте также: Верховную Раду окружили несколько сотен бойцов спецподразделений

Колесниченко подчеркнул, что все лица, которые нанесли тяжкие телесные повреждения сотрудникам милиции при попытке захватить административные здания в Киеве, должны быть арестованы и привлечены к уголовной ответственности.

Всё выступление Колесниченко сопровождалось криками «Позор!» и свистом со стороны подошедших к Верховной Раде участников акции в поддержку евроинтеграции Украины.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью «беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, около четырех часов утра тысячи бойцов спецподразделения «беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их палками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

Смотрите видео: http://5.ua/euromaidan/67566-YEVROMAIDAN-ROZIHNALY-YAK-TSE-BULO-SIUZHET-VIDEO

Главный врач Киевской станции скорой помощи Анатолий Вершигора на брифинге сообщил, что медицинская помощь была оказана 35 пострадавшим от милиции в результате ночного разгона акции на Майдане Незалежности.

Те, кому удалось спастись с Майдана Незалежности, нашли убежище в Михайловском соборе на территории монастыря, который продолжительное время был окружен бойцами спецподразделения. Чтобы поддержать участников Евромайдана, туда стали приходить граждане. Вечером 30 ноября на Михайловской площади, по разным данным, находились от 20 до 40 тысяч граждан.

В воскресенье, 1 декабря, декабря, в Украине прошла самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полумиллиона человек.

Однако провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента Украины, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста и, по данным МВД, 140 правоохранителей. При этом во время последних акций протеста от рук правоохранителей пострадали более 40 украинских и зарубежных журналистов.

В понедельник, 2 декабря, акции протеста продолжились и продолжаются сегодня.