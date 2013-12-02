Вход в Администрацию Президента прегражден бойцами “Беркута”

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас их там находится около 200 человек. За ними стоит несколько автобусов.

Также есть граница из щитов.

В то же время единичные люди могут проходить мимо оцепления милиции и двигаться в сторону Администрации Президента. Эти люди говорят, что идут на работу.

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Ближе к проезжей части по улице Институтской также стоят железные заборы, возле которых несколько десятков людей. Впрочем, и через эти заборы можно проходить. Также люди собираются на улице Институтской и призывают всех, кто выходит из метро на станции Крещатик, к забастовке.

В настоящее время возле клуба Кабинета министров собрались около 200 человек. Они держат в руках флаги Украины. Также у людей на одежде ленты с национальной символикой.