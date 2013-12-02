Украинские теннисисты Недовесов и Стаховский поднялись в рейтинге АТР

Об этом сообщает официальный сайт АТР.

Читайте также: Украинский теннисист Недовесов попал в сотню лучших теннисистов мира

Александр Недовесов поднялся с 94-й на 93-ю, Сергей Стаховский - с 99-й на 98-ю. В Тор-100 по прежнему три украинских теннисиста. Лучший украинский теннисист Александр Долгополов сохранил 57-ю позицию.

Во второй сотне мирового рейтинга один украинец - Илья Марченко, который поднявшись на две строчки, занял 166-е место.

В ТОП-10 мирового рейтинга изменений не произошло. Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль, опережая серба Новака Джоковвича на 770 очков. Третье место занимает еще один испанец Давид Феррер.