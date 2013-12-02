Украинские теннисисты Недовесов и Стаховский поднялись в рейтинге АТР
14:26, 02 декабря 2013Политика
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Украинские теннисисты Александр Недовесов и Сергей Стаховский сумели подняться на одну строчку вверх в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Сергей Стаховский / Фото : tochka.net
Об этом сообщает официальный сайт АТР.
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Александр Недовесов поднялся с 94-й на 93-ю, Сергей Стаховский - с 99-й на 98-ю. В Тор-100 по прежнему три украинских теннисиста. Лучший украинский теннисист Александр Долгополов сохранил 57-ю позицию.
Александр Недовесов / Фото: gotennis.ru
Во второй сотне мирового рейтинга один украинец - Илья Марченко, который поднявшись на две строчки, занял 166-е место.
В ТОП-10 мирового рейтинга изменений не произошло. Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль, опережая серба Новака Джоковвича на 770 очков. Третье место занимает еще один испанец Давид Феррер.
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