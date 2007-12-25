Ющенко улетел в Грузию

10:29, 25 декабря 2007
Политика
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Глава государства встретится с Саакашвили и оппозицией

Президент Украины Виктор Ющенко отбыл с однодневным рабочим визитом в Грузию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Планируется, что в ходе визита Президент Украины проведет встречу из и.о. Президента Грузии Нино Бурджанадзе.

Кроме того, запланированы встречи Президента Украины с кандидатом в Президенты Грузии Михаилом Саакашвили и представителями оппозиционных политических сил Грузии.

 

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