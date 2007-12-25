Ющенко улетел в Грузию

Президент Украины Виктор Ющенко отбыл с однодневным рабочим визитом в Грузию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Планируется, что в ходе визита Президент Украины проведет встречу из и.о. Президента Грузии Нино Бурджанадзе.

Кроме того, запланированы встречи Президента Украины с кандидатом в Президенты Грузии Михаилом Саакашвили и представителями оппозиционных политических сил Грузии.