Ющенко улетел в Грузию
10:29, 25 декабря 2007Политика
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Глава государства встретится с Саакашвили и оппозицией
Президент Украины Виктор Ющенко отбыл с однодневным рабочим визитом в Грузию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Планируется, что в ходе визита Президент Украины проведет встречу из и.о. Президента Грузии Нино Бурджанадзе.
Кроме того, запланированы встречи Президента Украины с кандидатом в Президенты Грузии Михаилом Саакашвили и представителями оппозиционных политических сил Грузии.
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