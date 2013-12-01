Вход в помещение Киевского горсовета свободен для всех желающих

Как передает корреспондент УНИАН, на Майдане Незалежности остается большое количество людей. Транслируются музыкальные записи.

От Майдана почти до выхода из метро на улице Институтской сосредоточенно много людей.

Многие люди прогуливаются по Крещатику.

В настоящее время никаких провокаций или каких-либо драк нет. Также нигде не видно представителей правоохранительных органов в форме.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, участники акции гражданского протеста в центре Киева захватили здание Киевской городской государственной администрации, а также здание Федерации профсоюзов, об этом сообщили участники протеста и лидер оппозиционной партии «Свобода» Олег Тягнибок.

«Мы украинцы - уже в Киевсовете, потому что этот Киевсовет был незаконно занят бандитами. Пока здесь кричат, там начинает формироваться законная киевская власть», - сказал Тягнибок.

В то же время лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк на брифинге призвал госслужащих выйти завтра на работу, заверив, что оппозиция обеспечит работу в помещении КГГА.

На уточняющий вопрос журналистов, для чего было выбивать окна в здании киевской власти, первый заместитель председателя фракции партии «УДАР» Виталий Ковальчук сказал, что «это не наша работа. Это была провокация».

Ковальчук сообщил, что сейчас там наводят порядок и там будет действовать штаб национального сопротивления.