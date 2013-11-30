«Беркут» бил людей в 400 метрах от Майдана Независимости (видео)

Бойцы «Беркута» после разгона Евромайдана догоняли и били людей далеко за пределами Майдана Незалежности.

Как сообщает Радио Свобода, об этом свидетельствуют записи с камер наблюдения на Крещатике, 19а (здание входа в метро, станция «Крещатик»). Это здание находится на расстоянии около 400 метров от Майдана Независимости.

Запись свидетельствует о том, что «беркут» уже закончив разгон, продолжает ловить и избивать людей.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 4 утра бойцы спецподразделения «беркут» штурмовали несколько сот студентов, проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. По данным ВВС, десятки людей избиты, среди них много студентов - как девушек, так и парней.