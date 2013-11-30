МВД: По каждому факту избиения бойцами «Беркута» проведут служебную проверку

В милиции заверяют, что по каждому факту причинения телесных повреждений бойцами «Беркута» во время сегодняшнего разгона Евромайдана в Киеве, будет назначена служебная проверка.

Об этом УНИАН сообщили в ОСО ГУ МВД Украины в г. Киеве.

“По каждому задокументированному факту будет назначена служебная проверка”, - сказали в ОСО, отметив, что на данный момент с заявлениями о телесных повреждениях, нанесенных правоохранителями, в милицию обратились 32 человека.

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Как сообщал УНИАН, сегодня около 4-х утра бойцы спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. По данным ВВС, десятки людей избиты, среди них много студентов - как девушек, так и парней.

На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы ”Беркута” вытесняют людей из-под монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

Сегодня главный врач Киевской станции скорой помощи Анатолий Вершигора сообщил, что медицинская помощь была оказана 35 пострадавшим в результате разгона акции на Майдане Незалежности

“За прошлые сутки обратились к нам 35 человек, им была оказана амбулаторная помощь в 7 случаях. 21 пациент был доставлен в больницы. На утро в больницах осталось 7 человек, но они уже выписаны, потому что не нуждаются в стационарном лечении”, - сказал Вершигора. В то же время он добавил, что 7 человек еще находятся в больницах. «Один из них не прооперирован, поскольку решается вопрос о его консервативном лечении», - сказал он.

Кроме того, главный врач сообщил, что из Шевченковского райотдела милиции была вызвана скорая помощь для 9 пострадавших, 7 человек были доставлены в больницу, из них 2 - оставлены для дальнейшего лечения.

Также главный врач заявил, что пострадавшие получили ушибы и ссадины. Есть одна черепно-мозговая травма и один перелом.