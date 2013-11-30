Пострадавшие на Майдане поляки поделились впечатлениями от атаки "Беркута"

Пострадавшие во время разгона акции в поддержку евроинтеграции Украины заявили, что милиция била всех, кто был на то время на Майдане Незалежности.

Об этом сообщает Польское радио.

«Милиция била всех, кто тогда был на Майдане. Били даже тех, кто уже лежал на земле» - сказал один из избитых поляков.

Как сообщает корреспондент Польского радио Пйотр Погожельский, милиционеры били дубинками и избивали ногами даже тех, кто уже лежал на земле.

Один из пострадавших поляков - директор регионального отдела польской корпорации Яцек Забродский заявил: «Силовики бежали за мной и кричали, что я - иностранец... А начали меня бить резиновыми дубинками по голове и спине».

По данным Польского радио, Забродский госпитализирован с серьезной травмой головы. «У меня начала сильно течь кровь, все лицо было залито кровью. Скорая сказала, что нужно зашивать рану, потому что она — очень большая. Но я хочу сообщить об этом избиении милиции», - сказал Забродский.

Второй пострадавший поляк — это журналист интернет-портала «Eastbook» Томаш Пехал, который непосредственно после событий связался с Марией Пшеломец, автором программы «Студия Восток» на польском телевидении. По словам пострадавшего поляка, около 03.00 прекратили работать мобильные телефоны лиц, собравшихся на Майдане, а затем вдруг появились автомобили с элементами новогодней елки, которые пытались въехать в толпу. Люди начали протестовать, и тогда без всякого предупреждения на них ринулись специальные силы милиции «Беркут».

Как сообщил Пехал, милиция плотно окружила демонстрантов, единственным способом выйти из окружения – было пройти через «тропинку здоровья», на которой стояли «беркутовцы» и грубо избивали людей.