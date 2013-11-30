Датский журналист снял видео, на котором бойцы «Беркута» бьют людей ногами по голове
10:49, 30 ноября 2013Политика
20739 0
Датский журналист Johannes Wamberg Andersen, который в эту ночь находился около Майдана Незалежности, снял видео, на котором запечатлены кадры, как "Беркут" отлавливает отдельных митингующих, волочит их по земле и бьет ногами в голову, хотя они не оказывали никакого сопротивления.
Как сообщал УНИАН, сегодня около четырех часов утра Евромайдан прекратил свое существование из-за атаки нескольких тысяч бойцов спецподразделения "Беркута".
Сейчас весь Майдан огорожен забором, коммунальщики убирают и устанавливают новогоднюю елку.
Украинская оппозиция требует отставки правительства, которое дало приказ жестоко разогнать мирную проевропейскую акцию на Майдане Незалежности в Киеве.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter