Датский журналист снял видео, на котором бойцы «Беркута» бьют людей ногами по голове

Как сообщал УНИАН, сегодня около четырех часов утра Евромайдан прекратил свое существование из-за атаки нескольких тысяч бойцов спецподразделения "Беркута".

Сейчас весь Майдан огорожен забором, коммунальщики убирают и устанавливают новогоднюю елку.

Украинская оппозиция требует отставки правительства, которое дало приказ жестоко разогнать мирную проевропейскую акцию на Майдане Незалежности в Киеве.