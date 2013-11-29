Эксперты уверены, что Украина подпишет соглашение с ЕС уже в марте

Такое мнение высказал руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа «Перспектива» Евгений Черненко.

«Сегодня общественность скорее эмоционально оценивает произошедшее. Оппозиция умело пользуется настроениями общества, подогревая ситуацию в стиле «все пропало». Но на самом деле, если трезво проанализировать сказанное на саммите, нужно говорить, что все только начинается. И Евросоюз, и украинская власть подтвердили евроустремления Украины. Более того, назывались конкретные сроки, к которым стороны попытаются решить клубок экономических и внешнеполитических проблем, помешавших подписать Соглашение сегодня, – это март следующего года»,– сказал эксперт.

По его словам, «в ближайшие месяцы многое будет зависеть от того, насколько Евросоюз окажется готов оказать необходимую экономическую и политическую помощь Украине».

«Также важно, какая из сторон внутри Украины сумеет более аргументировано изложить Президенту свое видение будущего страны – «евроинтеграторы», которые олицетворяются сегодня с вице-премьером Арбузовым или «красные директора», чью политику поддерживает премьер Азаров. В любом случае, это вопрос ближайшего будущего. Полагаю, народ должен дать украинской власти время, чтобы она попыталась решить те проблемы, которые помешали подписанию Соглашения»,– сказал эксперт.