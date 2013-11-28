На Майдане Незалежности продолжается митинг в поддержку евроинтеграции

Как передает корреспондент УНИАН, возле Монумента Независимости люди танцуют под песни украинских исполнителей и греются возле импровизированных обогревателей, изготовленных из пустых металлических бочек, в которых горят дрова.

Служба охраны Евромайдана и координаторы акции не исключили, что сегодня могут быть провокации. В частности, они сообщили об активности подозрительных людей, которые собираются вблизи Евромайдана.

Как сообщалось, акции в поддержку евроинтеграции начались в Киеве и в других регионах Украины 21 ноября, когда украинское правительство объявило о приостановке процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.