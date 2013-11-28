На Майдане Незалежности продолжается митинг в поддержку евроинтеграции
10:36, 28 ноября 2013Политика
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По состоянию на 10 часов утра около 400 человек продолжают бессрочный митинг на Майдане Незалежности в Киеве в поддержку евроинтеграции.
Люди танцуют под песни украинских исполнителей
Как передает корреспондент УНИАН, возле Монумента Независимости люди танцуют под песни украинских исполнителей и греются возле импровизированных обогревателей, изготовленных из пустых металлических бочек, в которых горят дрова.
Служба охраны Евромайдана и координаторы акции не исключили, что сегодня могут быть провокации. В частности, они сообщили об активности подозрительных людей, которые собираются вблизи Евромайдана.
Как сообщалось, акции в поддержку евроинтеграции начались в Киеве и в других регионах Украины 21 ноября, когда украинское правительство объявило о приостановке процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.
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