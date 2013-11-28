Одесским студентам запрещают выходить на Евромайдан

В связи с арестами лидеров одесского Евромайдана, возле Дюка назревает студенческая забастовка. Молодежь в знак протеста прогуливает пары и призывает одногруппников последовать их примеру, пишет "Сегодня".

В вузах такому повороту событий не рады. В приемной университета имени Мечникова сообщили, что будут тщательно отслеживать подобные выходки. "Позиция руководства на этот счет крайне отрицательная", — говорят в ОНУ и отпускать студентов не собираются.

"Мы подготовили обращение к студентам и преподавателям вузов, в котором просим не поддаваться на провокации политиков, которые преследуют узко эгоистичные цели. Европейский вектор развития Украины, закрепленный законодательно, еще никто не отменял. Нам понятен юношеский максимализм, который жаждет быстрых изменений, но экономические изменения не решаются на митингах, для этого нужно время, и Европу нужно строить внутри себя. Одесса была и есть европейским городом, и только от нас самих зависит останется она таковой, или нет", - отметил председатель совета ректоров Одесской области Сергей Степаненко.

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