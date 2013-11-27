Тысячи демонстрантов в Таиланде вышли на "мирный штурм" министерств

Тысячи демонстрантов по призыву оппозиционного лидера направились утром в среду с мест проведения антиправительственных митингов на "мирный штурм" зданий министерств в Бангкоке, сообщают РИА Новости.

Массовые демонстрации, в которых участвуют от 100 до 400 тысяч человек, проводятся оппозицией с целью добиться немедленной отставки правительства премьера Йинглак Чинават, младшей сестры экс-премьера и популярного в народе Таксина Чинавата, правительство которого было свергнуто в результате военного переворота в 2006 году. Первую женщину на посту премьера в истории страны оппозиция объявила "марионеткой"в руках старшего брата и называет политику ее кабинета "таксинизмом", а само правительство - "режимом Таксина Чинавата".

"За сегодняшний день мы покончим с правлением режима Таксина Чинавата. Мы блокируем все правительственные министерства и заставим их прекратить работу, и тогда режим падет", - заявил лидер протеста Сутхеп Тхыаксубан с трибуны, установленной на территории захваченного демонстрантами Минфина, перед тем, как вывести свою колонну на захват госучреждений.

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Колонна Тхыаксубана вышла в 10.00 из комплекса зданий министерства финансов, превращенного участниками протеста во временную базу и палаточный городок, и направилась к новому комплексу правительственных зданий, расположенному в 30 километрах от Минфина на северной окраине Бангкока, куда в последние три года переехал ряд министерств и ведомств.

Вторая и третья колонны вышли из основного лагеря демонстрантов у Монумента демократии и двинулись следом.

По пути демонстранты останавливались у зданий еще нескольких министерств, расположенных в разных районах, и оставляли там отряды от нескольких сотен до нескольких тысяч человек для окружения и последующего "мирного"захвата. У каждого министерства прошел митинг, чиновников призывали присоединяться к демонстрантам. В настоящее время первая колонна подошла к зданию Департамента особых расследований (аналог российского СК).