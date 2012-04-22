20 тысяч демонстрантов потребовали защитить права католических СМИ

Власти, в свою очередь, заявляют, что причин для протеста нет, передает Радио «Свобода».

Тысячи демонстрантов скандировали «Свободная Польша!», «Не отдадим телевидение «Трвам», «Требуем правды о Смоленске!»

Представители оппозиционных партий «Право и справедливость», «Солидарная Польша», а также редакций консервативных СМИ уверены, что нынешние власти проводят дискриминационную политику, прежде всего, по отношению к католическому телеканалу «Трвам».

«Речь идет о польской демократии, свободе, плюрализме в СМИ. Каждый порядочный человек, пусть даже атеист, должен признать, что католики в нашей стране имеют право иметь собственные СМИ и что СМИ в стране должны быть самыми разными, поскольку без этого нет демократии», - сказал лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский.

Демонстранты прошли от столичной площади «Трех крестов» к канцелярии премьер-министра и Бельведерскому дворцу – резиденции Президента Польши.