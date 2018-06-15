Заразный Евромайдан: хроника протестов в регионах

Один из самых массовых митингов против «паузы» в подготовке к ассоциации Украины и ЕС собрал Львов. В воскресенье после полудня на проспект Свободы около памятника Тарасу Шевченко вышли около 20 тысяч человек с флагами Украины и ЕС. Участники акции скандировали «Революция!», «Украина — ЕС, с нами правда!» и держали плакаты: «Украина — это Европа», «Lviv is EU», «Львов за Украину в ЕС».

Несмотря на то, что акцию поддержала и местная власть, и оппозиция, а при областном совете даже создали Координационный штаб Евромайдана, основной контингент митингующих — студенты — требовали проводить акцию без партийной символики и спичей народных депутатов. Впрочем, парламентарии оказались непонятливыми: на сцену активно «рвался» нардеп от «Свободы» Юрий Михальчишин. Его появление студенты встретили криками «Ганьба!», в ответ он назвал участников акции сопляками. В результате, парламентарию не дали выступить, освистали и выгнали со сцены. А ведущая попросила политиков реализовывать свои амбиции в другом городе. Между тем, руководители львовских вузов договорились о том, что выход студентов на протесты является «уважительной причиной» для прогула занятий и отпустили желающих протестовать.

Студенты стали ведущей протестной силой Евромайдана и в Тернополе. Несмотря на дождь, акция собрала более тысячи человек. Впрочем, здесь уже не обошлось без партийной символики и народных депутатов. Но, зато, все прошло без эксцессов. Во время выступлений все участники митинга – народные депутаты, представители политических партий, молодежь и общественные деятели – осудили приостановку евроинтеграционных процессов в Украины. И приняли резолюцию, аналогичную столичной.

Участники акции призвали провести мобилизацию всех партий, общественных организаций и граждан, выступающих за евроинтеграцию Украины, для проведения акций протеста. А молодежь пообещала с понедельника, 25 ноября, начать забастовку в учебных заведениях. По словам одного из соорганизаторов тернопольского Евромайдана, представителя «Пласта» Любомира Шимкива, об участии в акции протеста в палаточном городке на Театральной площади заявили о своем желании студенческие активисты всех вузов Тернополя.

Акцию «За европейскую Украину» поддержали и около тысячи жителей Винницы. Участники общественного собрания держали плакаты «Украина – это Европа». В начале акции вся площадь, где собралось очень много пожилых людей, студентов, молодых семей с детьми, вместе с лидером группы «ТІК» Виктором Бронюком спели гимн Украины, после чего каждый мог выйти на сцену и выразить собственное мнение относительно событий, которые происходят в Украине. К слову, никакой партийной символики на акции в Виннице не было. Люди возмущались как действиями властей, так и действиями оппозиционеров, которые за годы независимости не смогли продемонстрировать свою эффективность для Украины и ее народа. «У нас был шанс сделать шаг в Европу, но у нас его забрали, не спросив нашего мнения, и, по Конституции, мы имеем право его высказать. Мы верим в наш город, мы верим в Украину, и мы верим, что у наших детей будет европейское будущее», - сказала представитель общественной организации «Развитие» Ирина Борзова. К вечеру участники митинга приняли резолюцию «Винница за Европу» и пообещали поддерживать акцию ежедневно.

Митинги могут стать бессрочными и в других городах. Так, в Житомире на акцию «Я выбираю ЕС» вышли около 300 человек: как молодежь, так и люди преклонного возраста. Участники акции скандировали: «Мы поддерживаем!».

В то же время, в Чернигове в сквере им. Попудренко, на акцию «Я выбираю ЕС» вышло около 150 человек. Накануне организаторы акции установили палатку и провели в ней ночь. По словам руководителя местной организации «Демократического альянса» Игоря Андрийченко, ему по телефону сообщили о решении суда, который якобы запретил проводить акцию, хотя соответствующего документа до сих пор организаторы не видели.

А вот в Черкассах палатку активистов правоохранители демонтировали еще в субботу вечером. На участников акции составили административные протоколы о правонарушении, но в воскресенье на Европейскую площадь в центре города пришли более 400 горожан. В рамках флешмоба «Одолжи яйца для властей» жители Черкасс охотно наполняли большую корзину куриными яйцами. «Яичную посылку» от черкасщан планируют отправить на ‪Евромайдан ‬в Киев. Активисты призывают присоединяться к этому флешмобу другие регионы Украины и «делиться яйцами» с властями. Намекая на твердость характера, необходимую для подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС.

Запрет на проведение акций сторонников и противников евроинтеграции озвучили и власти Кременчуга (Полтавская область), однако это не помешало горожанам выйти на улицы города. Около 200 митингующих собрались возле памятника жертвам сталинских репрессий. Перед собравшимися выступил судебный исполнитель и попытался зачитать постановление суда, о запрете проведения митинга. Но участники митинга его освистали. Пока он читал текст, люди скандировали «Ганьба!» После этого был составлен протокол о невыполнении решения суда.

Собравшиеся заявляли, что европейская интеграция – это выбор Украины. В резолюции митинга, поддержанной всеми участниками, было указано, что кременчужане требуют от властей продолжения евроинтеграции, отставки правительства и поддерживают столичный Евромайдан.

Аналогичный митинг прошел и в самой Полтаве. Митингующие держали плакаты: «Молодежь – за ЕС!», «З нами ненька – Україна, за ЄС і Полтавщина!», «Ми хочемо жити без російської допомоги»и др. И флаги Украины и ЕС. После акции участники пришли к Полтавской облгосадминистрации и вручили резолюцию митинга с требованием вступления Украины в ЕС.

Поддержали евроинтеграцию и в областях Восточной Украины. Так, в Харькове на Евромайдан вышли около 400 человек. Мероприятие началось с гимна Европейского Союза, который на скрипке сыграла одна из участниц акции. Организаторы Евромайдана установили фоторамку с надписью «Я выбираю ЕС», на фоне которой смогли сфотографироваться все желающие. Участники акции выступили за внедрение в Украине европейской системы ценностей. «Мы призываем людей проводить акцию бессрочно. Главное требование – это призвать Президента все же 29 ноября в Вильнюсе подписать Соглашение с ЕС», - заявил один из организаторов акции, Дмитрий Пилипец.

По его словам, акция будет проходить без установления палаток, чтобы не провоцировать противостояние с милицией.

Еще 300 человек приняли участие в Евромайдане в Луганске. Участники отметили, что сам факт проведения в Луганске митинга в поддержку Евромайдана – «победа». Во время митинга была проведена «фотосушка»: к натянутой веревке организаторы прикрепили плакаты, агитирующие за евроинтеграцию Украины. Также всем желающим предлагалось на предоставленных организаторами листах ватмана написать свое мнение о евроинтеграции.

На митинге также присутствовали противники евроинтеграции, которые размещали на «фотосушке» свои плакаты и писали на листах свое мнение. И плакаты, и листы с надписями противников евроинтеграции уничтожались организаторами митинга вскоре после появления.

Приблизительно столько же – 300 – приверженцев евроинтеграции Украины собрались и в центре Днепропетровска. Участники акции пообещали установить палатки без партийной символики в понедельник, 25 ноября.

Митинг в поддержку евроинтеграции Украины в Донецке также собрал около 300 человек. Участники акции приняли решение, что митинг в Донецке должен быть бессрочным.

Аналогичная ситуация с акциями в поддержку евроинтеграции Украины – и на юге страны. В Одессе на Приморском бульваре, у памятника Дюку, в воскресенье на митинг собралось более 600 человек. Акция проходила по принципу свободного микрофона - все желающие смогли высказать свою точку зрения. Недалеко от Дюка (ближе к фуникулеру) были установлены около 10 палаток местных активистов, выступающих за вступление Украины в Евросоюз. Впрочем, в ночь с воскресенья на понедельник Евромайдан в Одессе разогнали сотрудники правоохранительных органов. В пять утра участникам акции зачитали решение областного административного суда, после чего за ограждение были запущены около 30 человек спортивного телосложения, которые силой смели на своем пути все палатки и флаги и погрузили в грузовик.

В то же время в Севастополе у памятника Нахимову мирно провели свои акции как сторонники, так и противники евроинтеграции. Так, сторонников ЕС представляли активисты ряда местных общественных организаций национал-патриотического направления, противников ЕС – активисты «Русской общины» и казачьих организаций. Акции длились около 30 минут, и, в основном, прошли без эксцессов, за исключением словесных перепалок и случая, когда один из казаков вырвал из рук сторонницы ЕС символику ЕС. Однако дежурившая на месте событий в течение всего мероприятия милиция своевременно вмешалась и вернула флажок женщине.

К слову, поддержать евроустремления Украины вышли и представители украинской диаспоры по всему миру: в Канаде, США и почти во всех странах Европы. К примеру, в Берлине, возле Бранденбургских ворот, 24 ноября собралось не менее 250 человек. К акции присоединились украинцы, которые специально прибыли в Берлин из Гамбурга, Дрездена, Лейпцига и Штутгарта.

Как заявила на митинге депутат Бундестага предыдущего созыва Виола фон Крамон, «украинский народ, конечно, должен сам решать свою судьбу. И если сегодня на улицы выйдут десятки тысяч людей, то это будет выразительным сигналом... Со своей стороны, канцлер Ангела Меркель, очевидно, должна встретиться с Президентом Украины».

Около 200 украинцев протестовали 24 ноября против прекращения переговоров по евроинтеграции в Франкфурте-на-Майне перед зданием Европейского Центрального Банка на фоне символа Евросоюза - знака "€". Многие из них преодолели сотни километров - звучали названия городов Аахен, Хаген, Маннгайм, Майнц, Гофгайм - чтобы присоединиться к Евромайдану.

В целом, многие люди, которые вышли на Евромайданы и анти-Евромайданы 24 ноября, всячески демонстрировали, что они (соответственно) – не сторонники оппозиции, и — не приверженцы власти. Ни одни, ни другие уже не верят политическим лозунгам.