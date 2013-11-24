В милиции говорят, что газ использовали законно
17:21, 24 ноября 2013Политика
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Милиция на законных основаниях применила слезоточивый газ против участников акции в поддержку евроинтеграции Украины, которые пытались прорваться в здание правительства.
Правоохранители в соответствии с «Законом о милиции» применили слезоточивый газ / Фото: ФБ Олександр Аронець
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г.Киеве, правоохранители в соответствии с «Законом о милиции» применили слезоточивый газ.
«Но это применение газа было немассовым, а только в отношении отдельных лиц в ответ на применение ими слезоточивого газа и в связи с их агрессивными действиями», - отметили в ОСО, добавив, что на данный момент информации о задержанных или пострадавших нет.
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