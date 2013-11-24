У Кабмина митингующие повесили красно-черный и флаг ЕС
16:13, 24 ноября 2013Общество
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У Кабинета министров участникам акции «За европейскую Украину» удалось повесить красно-черный флаг, а также рядом с ним - флаг Европейского Союза.
В эти минуты у правительства не прекращаются одиночные взрывы
Как передает корреспондент УНИАН, милиция не иешала им прикрепить к флагштоков оба флаги.
В эти минуты у правительства не прекращаются одиночные взрывы.
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