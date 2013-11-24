Колонна участников акции за евроинтеграцию идет к АП
15:37, 24 ноября 2013Политика
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Колонна участников народного вече ”За европейскую Украину!” От Дома правительства двигается к Администрации Президента Украины.
Вся колонна вместе стала двигаться к зданию АП
Как передает корреспондент УНИАН, сначала колонна пошла к Верховной Раде, однако часть людей по призыву других участников акции повернула назад, и тогда вся колонна вместе стала двигаться к зданию АП.
Люди скандируют: ”Революция, революция!”.
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