В торговом центре в Риге погибло 18 человек, под завалами остаются люди (видео)

Ранения получили около 40 человек, сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал портал Delfi. Среди погибших оказалось трое спасателей. Еще семеро работников спасательных служб получили ранения.

Под завалами остаются как минимум трое работников центра, добавляет портал. Ранее сообщалось, что под обломками могут находиться до 50 человек.

Между тем латвийские власти обратились ко всем жителям страны с просьбой сдать кровь для пострадавших. Принимать кровь будет Государственный центр доноров в Риге.

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Обрушение торгового центра Maxima произошло вечером 21 ноября. Изначально рухнула крыша и одна из стен. Когда на место прибыли спасатели, упала еще одна стена. Как отмечает Delfi, основной удар пришелся на кассы и овощной отдел супермаркета, а также на магазин Drogas.

По предварительной версии, которую озвучил мэр Риги Нил Ушаков, торговый центр обрушился из-за нарушений правил строительства на крыше здания, где обустраивали сад и террасу. Его слова приводит портал Mixnews.