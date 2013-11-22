В Риге крыша супермаркета рухнула на покупателей, 12 человек погибли

Крыша супермаркета рухнула в Риге. По данным спасателей, ЧП произошло на улице Приедайнес в Риге в супермаркете "Максима" - обвалилась крыша площадью 500 квадратных метров.

Число погибших при обрушении, по последним данным, достигло 12, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба Латвии.

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По данным Государственной пожарно-спасательной службы Латвии, среди погибших - трое спасателей, сообщает РИА Новости.

Пострадали 36 человек, многие из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Точное количество человек, которые остаются под завалами, неизвестно.

Перед зданием находятся несколько десятков родственников и друзей оказавшихся под завалами людей.