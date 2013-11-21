Подписание соглашения без гарантий компенсации потерь от проблем с Россией было бы ошибкой - эксперт

«Начинать сотрудничество в условиях острого экономического конфликта с Россией и без четких экономических гарантий со стороны ЕС было бы ошибкой. В данном случаи, важно, чтобы ассоциативное членство Украине в ЕС принесло выгоду экономике Украины и тот же момент не превратило границу между Украиной и Россией в прифронтовую зону», - отметил эксперт.

При этом Охрименко подчеркнул, что Украина до сих пор так и не получила от ЕС четких экономических гарантий, как будут компенсировать убытки Украины от разрыва экономических связей с Россией.

«Уже по итогам двух последних месяцев экспорт Украины в Россию уменьшился на 350 млн долл по сравнению с прошлым годом. При этом Россия заявляет, что она еще больше закроется от Украины, в случае подписания договора об ассоциации. В свое время Украина уже совершила ошибку, когда поспешно вступила в ВТО и не выторговала для себе льготный период и преференции в отличии от других стран мира. Поэтому Кабмин и предложил оставить в стороне политическую риторику и вначале решить экономические проблемы в рамках трехсторонних переговоров между Украиной, ЕС и Россией», - считает Охрименко.

Он подчеркнул, что со стороны Украины фактически выполнены все официальные требования ЕС, которые выдвигались как условия подписания договора об ассоциации. При этом в последнее время, разговоры о лечении Юлии Тимошенко фактически нивелировали экономическую составляющую самого соглашения.

«Получилась довольно таки патовая ситуация, когда вся значимость договора об ассоциации свелась к теме поедет Тимошенко за границу лечиться или нет. В действительности, нужно было обсуждать куда более сложные экономические вопросы ибо договор об ассоциации это не политический, а прежде всего экономический договор. Но, как раз экономические моменты оказались за кадром», - отметил эксперт.

Вместе с тем, Охрименко считает, что хотя до Вильнюсского саммита осталось мало времени, но можно успеть все конфликтные вопросы решить.

«Было бы желание руководства ЕС перевести переговоры из политической в экономическую плоскость. Сам по себе договор об ассоциации это фактически дорожная карта на ближайшие десять лет, в течении которого Украина должна сделать очень многое, что записано в этом договоре», - заявил эксперт.