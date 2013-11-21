ПР не будет голосовать за законопроекты о лечении Тимошенко в качестве ”бартера”
Партия регионов не голосовала и не будет голосовать за законопроекты по лечению заключенных, в том числе, экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, в качестве ”бартера”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире 5-го канала сказал народный депутат от Партии регионов Александр Стоян.
”Когда мы не проголосовали (за законопроекты по лечению заключенных - УНИАН), а это было известно, что мы не проголосуем, они (оппозиция ) в душе аплодировали нам, они радовались, потому что им Тимошенко не нужна”, - сказал Стоян.
Он также пояснил, что его политическая сила, ”проанализировав все возможности, не голосовала и не будет голосовать за то, чтобы осуществить бартер: Тимошенко на Ассоциацию (Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС - УНИАН)”.
”Слишком неравная цена”, - отметил депутат.
Он также добавил, что ”Евросоюз ничего нам не предложил: ни поддержку через Международный валютный фонд, ни другие предложения, ни рабочие места”.