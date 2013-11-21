Квасневский уверен, что Россия давлением заставила Украину отказаться от ассоциации с ЕС

Российская Федерация "беспрецедентным давлением" на власть Украины вынудила ее отказаться от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом на саммите "Восточного партнерства" в конце ноября.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом заявил член Мониторинговой миссии Европейского парламента в Украине, экс-президент Польши Александр Квасневский в интервью польскому ТVN24.

"Россияне использовали целый арсенал возможностей, имеющих в Украине. Видим сейчас от этого эффект", - сказал он.

Квасневский выразил мнение, что украинская власть действительно планировала подписать Соглашение об ассоциации с Украиной до того момента, пока россияне летом этого года не начали ограничивать доступ украинских товаров на свой рынок.

"Задержка экспорта в таких отраслях как металлургия, машиностроение. Нам говорили об огромных потерях, которые переживает экономика. На многих предприятиях люди не только не работают, но им не платят денег", - сказал Квасневский, пересказывая беседу с главой украинского правительства Николаем Азаровым.

Экс-президент Польши также сказал, что украинский премьер назвал вынужденным отказ от подписания Соглашения об ассоциации, которое также предусматривает создание углубленной зоны свободной торговли с ЕС.

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"Он заявил, что Украина стоит над пропастью, и правительство в этой ситуации решило принять "краткосрочное" решение, жертвуя долгосрочными перспективами. Соглашение об ассоциации принесло бы эффекты в долгосрочной перспективе, а договоренность, которой, вероятно, вчера достигли главы правительств Азаров и Медведев в Петербурге, дает передышку на ближайшие несколько месяцев", - сказал Квасневский.

По его словам, сложно спрогнозировать, когда Евросоюз может вернуться к теме подписания соглашения с Украиной, напомнив, что в следующем году состоятся выборы в Европарламент, а в 2015 году - выборы нового Президента Украины.

"Выглядит, что этот перерыв может быть скорее длинным, чем коротким", - сказал Квасневский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 ноября, Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским соообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Соглашение предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

Также сегодня Кабинет министров Украины поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономического развития и торговли, Министерством промышленной политики образовать трехстороннюю комиссию с ЕС и РФ для разработки комплекса вопросов, направленных на восстановление утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений.