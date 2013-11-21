В Госдуме считают, что ЕС осуществляет "чудовищное давление" на Украину

Об этом он написал в Twitter.

«Не успев еще подписать соглашение, ЕС уже обращается с Украиной как с полуколонией – требует и выставляет ультиматумы. Приличия отброшены. Чудовищное давление, которому подвергает ЕС Украину, опровергает миф о демократичности Евросоюза. Ею и не пахнет. Вместо нее - откровенный диктат», - считает Пушков.

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Как сообщал УНИАН, 18 ноября Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел 28 стран-членов ЕС не принял решения по Украине, однако оставил "открытыми двери" для Киева, если тот выполнит условия для подписания Соглашения об ассоциации, заявил министр иностранных дел председательствующей в Евросоюзе Литвы Линас Линкявичус.

В то же время Линкявичус констатировал, что украинцы "должны выполнить необходимые условия, и они это обещали сделать".