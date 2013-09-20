В Госдуме РФ ведут «геополитическую схватку» за Украину

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков в ходе обсуждения заявления Госдумы «В связи с принятием Европейским парламентом резолюции, содержащей безосновательные обвинения в адрес РФ».

«По этому вопросу я с трудом вижу, что мы можем найти общий язык с Евросоюзом. Фактически, это геополитическая схватка. Шесть стран «Восточного партнерства» являются объектом этой схватки. Речь идет не об осуждении или самообмане, что мы их сможем в чем-то убедить, а в определенном противодействии и принятии таких мер, которые ограничат их неоимперские амбиции в отношении указанных государств», - сказал Пушков.

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В свою очередь, депутат Госдумы от «Справедливой России» Михаил Емельянов заявил, что Европейский Союз «в истории с Украиной» действует против российский интересов. «Наша дипломатия очень активно давила на Украину. Мы запрещали ввоз кондитерских изделий, мы устраивали проблемы на таможенной границе, наше политическое руководство вело активные переговоры с политическим руководством Украины, а вот ЕС, вроде, ни при чем. Наверное, с ними надо заканчивать. Совершенно очевидно, что в нынешнем мире Евросоюз остается нашим конкурентом, нашим геополитическим соперником», - сказал Емельянов.

Он убежден, что все действия ЕС направлены на экспансию на восток.

«Надо обсуждать не только судьбу бедной Украины, но и что мы будем делать с ЕС. Ведь наши отношения далеко не безоблачны», - подчеркнул он.

По его словам, даже после вступления России в ВТО более тысячи западноевропейских получили право поставлять свои продукты на территорию России, и только четыре российских получили такое право в обратном порядке.

«Нам надо развеять наши европейские иллюзии. Это образование со своими интересами, которые во многом противоречат интересам Российской Федерации. В мире идет борьба за ресурсы, и ресурсы с востока, конечно, интересуют европейцев», - заявил он.

В свою очередь, глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Слуцкий заявил, что Россия идет по пути Европейского Союза и создает аналогичный рынок на Евразийском пространстве - Единое экономическое пространство.

«Сегодня ситуация у нас крайне непростая в отношения с теми силами, которые хотели бы построить на планете однополярный мир, которые хотели бы, чтобы Россия перестала быть одним из полюсов влияния в мировой политике. И, конечно, евразийский проект для этих сил - как кость в горле», - заявил он.

Он напомнил, что евразийская интеграция стремительно продвигается к подписанию и вступлению в силу договора о Евразийском экономическом союзе, и «это наших стратегических друзей не устраивает».

«Сейчас, мы, безусловно, должны отреагировать коллегиально. У нас одна Россия, одна внешняя политика, и когда речь идет о ее имидже, о консолидации русского мира, что является поистине эпохальной задачей для сегодняшней России, о поддержке процессов евразийской интеграции, мы неоднократно в этом зале демонстрировали такое единение», - сказал Слуцкий.

Кроме этого, депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Светлана Журова заявила, что РФ готова принять любой выбор Украины.

«При этом мы понимаем, что в Таможенном союзе к ней тоже будут свои вопросы. Украина считает, что нет никаких ограничений, а мы считаем, что они могут возникнуть, когда Украина подпишет Соглашение об ассоциации», - заявила она.

Справка УНИАН. Инициатива «Восточное партнерство» была выдвинута Польшей и Швецией и утверждена на саммите ЕС в Брюсселе в 2008 году, официально учреждена в мае 2009 года в Праге.

Цель программы - сближение ЕС с Украиной, Арменией, Молдовой, Грузией, Азербайджаном и Беларусью без их принятия в состав ЕС.

Программа предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС, увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи и усиление энергетической безопасности.

В ноябре 2013 года в Вильнюсе состоится саммит руководства Евросоюза и лидеров стран-участниц программы ЕС «Восточное партнерство», в ходе которого ожидается парафирование с Грузией и Молдовой, а с Украиной - подписание, соглашений об ассоциации и о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

В последнее время Россия оказывает давление на страны постсоветского пространства, пытаясь навредить их сближению с ЕС.