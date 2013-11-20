Оппозиция предлагает ПР поменяться местами в сессионном зале Рады

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на заседании парламента.

“Наши коллеги, Партия регионов, боятся, что тяжелые предметы падают им на головы”, - сказал Томенко и напомнил, что вчера депутаты от оппозиции предлагали Партии регионов купить для них шахтерские каски.

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По словам Томенко, фракция “Батькивщина” выступает с инициативой “поменяться местами с Партией регионов”.

“Мы не боимся тяжелых тупых предметов. Мы будем сидеть с журналистами (под ложей прессы - УНИАН) и дадим возможность им нормально работать”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября человек, который находится в ложе прессы ВР, кричал: “Юле - волю!” и бросал сверху на народных депутатов листовки с фото экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

В начале вечернего заседания парламента народный депутат от Партии регионов Михаил Мироненко заявил, что “сверху (из ложи прессы) постоянно что-то летит”. “Упал какой-то тяжелый предмет только что. Я прошу вас принять меры какие-то”, - сказал он, обращаясь к председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку.

Рыбак пообещал отгородить ложу прессы в сессионном зале стеклом.