Оппозиция предлагает ПР поменяться местами в сессионном зале Рады

10:41, 20 ноября 2013
Политика
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Народный депутат от “Батькивщины” Николай Томенко заявляет, что его политическая сила предлагает Партии регионов поменяться рабочими местами в сессионном зале Верховной Рады.

Томенко говорит, что оппозиция не боится

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на заседании парламента.

“Наши коллеги, Партия регионов, боятся, что тяжелые предметы падают им на головы”, - сказал Томенко и напомнил, что вчера депутаты от оппозиции предлагали Партии регионов купить для них шахтерские каски.

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По словам Томенко, фракция “Батькивщина” выступает с инициативой “поменяться местами с Партией регионов”.

“Мы не боимся тяжелых тупых предметов. Мы будем сидеть с журналистами (под ложей прессы - УНИАН) и дадим возможность им нормально работать”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября человек, который находится в ложе прессы ВР, кричал: “Юле - волю!” и бросал сверху на народных депутатов листовки с фото экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

В начале вечернего заседания парламента народный депутат от Партии регионов Михаил Мироненко заявил, что “сверху (из ложи прессы) постоянно что-то летит”. “Упал какой-то тяжелый предмет только что. Я прошу вас принять меры какие-то”, - сказал он, обращаясь к председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку.

Рыбак пообещал отгородить ложу прессы в сессионном зале стеклом.

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