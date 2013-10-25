Президент Литвы ожидает, что Евросоюз подпишет ассоциацию с Украиной

"Я ожидаю подписания в ноябре с Украиной Соглашения об ассоциации, а с Молдовой и Грузией - парафирования таких соглашений", - сказал она по прибытии на второе пленарное заседание глав государств и правительств 28 стран ЕС в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

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Лидеры стран ЕС обсудят, в частности, подготовку к предстоящему 28-29 ноября в Вильнюсе саммиту "Восточного партнерства".

Позицию России относительно намерения Украины заключить соглашение с ЕС озвучил накануне Президент РФ Владимир Путин. По словам главы Российского государства, подписание Киевом и Брюсселем этого соглашения сделает присоединение Украины к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана невозможным. Путин подчеркнул также, что РФ будет вынуждена принимать меры по защите своего рынка.