Европа держит открытыми двери для Украины - президент Литвы
Европа готова принять Украину, однако, окончательное решение по Соглашению об ассоциации будет зависеть исключительно от самой страны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня журналистам.
В то же время она отказался спрогнозировать, будет ли документ подписан в Вильнюсе на саммите «Восточного партнерства» в конце ноября.
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«Я хотела бы воздержаться от догадки - Европа готова, дверь в европейскую семью открыта, это Украина должна принять решение», - сказала Грибаускайте.
По ее мнению, Украина выиграет от сближения с Европейским Союзом.
«Прежде всего, сближение Украины с Европейским Союзом выгодно народу Украины, и Европа готова предоставить эту возможность Украине. Тем не менее, без сомнения, лидеры Украины, сегодняшние лидеры должны взять на себя ответственность за принятие решения», - добавила Президент Литвы.
Как сообщал УНИАН, на саммите «Весточного партнерства», который должен состоятся 28-29 ноября в Вильнюсе Украина планирует подписать Соглашение об ассоциации с Эвропейским Союзом.
Однако, Украина пока не выполнила ряд требований. Среди требований для подписания Соглашения об ассоциации остается принятие во втором чтении законов о прокуратуре и о выборах народных депутатов, а также принятие закона, который бы разрешил лечение осужденных за рубежом.
13 ноября Европарламент решил продлить до конца ноября мандат мониторинговой миссии Кокса-Квасневского, от выводов которой зависит судьба ассоциации. Руководители миссии планируют приехать в Киев на следующей неделе.
На сегодняшний день самым сложным является требование ЕС об освобождении экс-премьера Юлии Тимошенко.