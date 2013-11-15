Европа держит открытыми двери для Украины - президент Литвы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня журналистам.

В то же время она отказался спрогнозировать, будет ли документ подписан в Вильнюсе на саммите «Восточного партнерства» в конце ноября.

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«Я хотела бы воздержаться от догадки - Европа готова, дверь в европейскую семью открыта, это Украина должна принять решение», - сказала Грибаускайте.

По ее мнению, Украина выиграет от сближения с Европейским Союзом.

«Прежде всего, сближение Украины с Европейским Союзом выгодно народу Украины, и Европа готова предоставить эту возможность Украине. Тем не менее, без сомнения, лидеры Украины, сегодняшние лидеры должны взять на себя ответственность за принятие решения», - добавила Президент Литвы.

Как сообщал УНИАН, на саммите «Весточного партнерства», который должен состоятся 28-29 ноября в Вильнюсе Украина планирует подписать Соглашение об ассоциации с Эвропейским Союзом.

Однако, Украина пока не выполнила ряд требований. Среди требований для подписания Соглашения об ассоциации остается принятие во втором чтении законов о прокуратуре и о выборах народных депутатов, а также принятие закона, который бы разрешил лечение осужденных за рубежом.

13 ноября Европарламент решил продлить до конца ноября мандат мониторинговой миссии Кокса-Квасневского, от выводов которой зависит судьба ассоциации. Руководители миссии планируют приехать в Киев на следующей неделе.

На сегодняшний день самым сложным является требование ЕС об освобождении экс-премьера Юлии Тимошенко.