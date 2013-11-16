На следующей неделе рассмотрят все версии законопроекта о лечении заключенных - Рыбак

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак не исключает, что следующей пленарной неделе вынесет на голосование все зарегистрированные законопроекты, которые касаются лечения заключенных за рубежом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рыбак сказал в интервью журналистам.

Он отметил, что на сегодняшний день “ни рабочая группа, ни комитет (речь идет о Комитете ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности - УНИАН) не рассмотрели и не приняли никаких решений (относительно законопроектов)”.

Спикер добавил, что вчера в ВР оппозиция опять зарегистрировала новый законопроект о лечении осужденных. По его словам, представители фракций большинства заявили, что не работали над этим законопроектом.

Рыбак не исключил, “что на этой неделе будет принято решение согласительного совета рассмотреть все законопроекты. Я готов вынести их на рассмотрение и на голосование. Я думаю, что времени другого, чем эта неделя, у нас больше нет”.

При этом он отметил, что в данное время не видит понимания между оппозиционными и провластными фракциями относительно принятия законопроекта о лечении заключенных за рубежом.

“Что касается лечения, то в данное время не вижу еще понимания, что такой закон может быть принят в ВР”, - сказал председатель парламента. При этом он добавил: “Пока еще не вижу, но идут переговоры достаточно сложные. Поживем, увидим”.

Рыбак выразил удивление по поводу того, что оппозиция регистрирует новые законопроекты о лечении заключенных за рубежом. Он отметил, что на словах оппозиционные депутаты высказывают желание решить этот вопрос, но “среди оппозиции я вижу не все так честно и благородно по отношению к данным законам”.

Он добавил, что парламентское большинство более открыто говорит об этих законопроектах и четко заявляет свою позицию, “а здесь будто все хотят голосовать, но что-то там не так просто”.