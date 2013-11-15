Оппозиция учла 99% требований ПР к закону о лечении заключенных - Ирина Луценко

В зарегистрированном вчера новом законопроекте оппозиции о лечении заключенных за рубежом включены почти все требования Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила народный депутат Украины, член рабочей группы по подготовке соответствующего законопроекта Ирина Луценко перед встречей с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко в Центральной клинической больнице «Укрзализныци» в Харькове.

Читайте также: Посещение Тимошенко ограничено в связи с ее болезнью - тюремщики

“Мы создали новый институт лечения осужденных вне пределов Украины. Он полноценный. Оппозиция готова идти на любые компромиссы. 99% всего, что хотели регионалы, мы в данном законе предусмотрели”, - отметила Луценко.

В частности, она отметила, что в новом оппозиционном законопроекте добавлен ряд статей, в том числе те, которые позволяют не только заключенным, но и приговоренным к ограничению свободы лечиться за рубежом, запрещают выезжать на лечение за границу лицам, которые совершили тяжкое или особо тяжкое преступление. Луценко отметила, что направление на лечение за границу по новому законопроекту будет происходить только по решению суда. Кроме того, человек дает письменное обязательство вернуться после лечения, и закон предусматривает правовые основания возвращения больного заключенного, если он саботирует лечение.

Луценко добавила, что заключенный будет иметь возможность выезжать только в ту страну, с которой подписано соглашение о правовой помощи. Контроль над лечением будет осуществлять пенитенциарная служба.

Депутат добавила, что по возвращении с лечения, суд будет принимать решение о дальнейшем отбывании наказания. Кроме того, суд будет решать, будет ли учитываться период лечения в срок отбывания наказания.

“Мы добавили условия, которые требовала от нас Партия регионов для того, чтобы найти консенсус. Чтобы это касалось всех осужденных”, - подчеркнула Луценко.

По ее словам, в рабочей группе “работа идет тяжело”. Однако, несмотря на это, законопроект о лечении заключенных за рубежом будет подан на рассмотрение ВР в следующий вторник, 19 ноября.

“Возможности для освобождения Тимошенко есть. А, следовательно, есть возможности для подписания соглашения (об ассоциации с ЕС — УНИАН)”, - сказала Луценко.