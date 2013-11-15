В ПР говорят, что Украине пока нечем "компенсировать" ассоциацию с ЕС

Такое мнение высказал народный депутат, член парламентской фракции ПР Владимир Макеенко.

«Судя по последнему заявлению президента Польши Бронислава Комаровского, у западных лидеров есть понимание, что «пауза» в вопросе европейской интеграции может быть одним из выходов из сложившейся ситуации. Ведь Украина понесет огромные потери от открытия своего внутреннего рынка для западных товаров и от одновременного закрытия Россией своих границ.

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Даже New York Times написала, что «Украине не хватит денег Европы в борьбе с Россией, а при заключении Соглашения об ассоциации с ЕС Украина может оказаться перед таким прессингом России, для преодоления которого предлагаемых Европой средств окажется недостаточно», - отметил политик.

По его мнению, оставшееся до вильнюсского саммита время нужно провести в переговорах с партнерами Украины, чтобы найти возможности компенсировать потери украинской экономики и бюджета от начала работы зоны свободной торговли с ЕС.

«Мы не можем одновременно выдержать двух ударов – закрытие границ на крупном восточном рынке и открытие на западном, да еще в условиях охлаждения экономики. Поэтому нам нужна пауза для выбора более благоприятных условий подписания Соглашения об ассоциации с ЕС или другие компенсаторы потерь», - сказал Владимир Макеенко.

«Мы должны защищать национальные интересы страны. Это означает, что к решениям нужно подходить ответственно и просчитывать наперед их последствия. В случае необдуманных действий потери экономики и многих граждан будут неизбежны. Мы должны дать ответ людям, которые рискуют потерять зарплату или работу: как им нужно будет жить в новых условиях, что государство сделает, чтобы помочь им пережить переходный период, какие возможны компенсации?» - подчеркнул он.

«Пока мы не будем сами понимать, откуда возьмутся эти компенсации, мы не будем готовы к важным решениям с необратимыми последствиями. Мы должны восстановить нормальный торгово-экономический баланс с Россией. Это не означает, что мы разворачиваемся в сторону Таможенного союза. Наш европейский выбор остается неизменным. Но для него нужно найти компенсации или перенести на более благоприятное время. Возможно, когда экономика будет на подъеме и сможет компенсировать потери высокими темпами своего роста», - подытожил парламентарий.