В ПР считают, что оппозиция пренебрегла мнением миссии Кокса-Квасневского

Кроме того, оппозиция пренебрегла мнением члена мониторинговой миссии ЕС Александра Квасневского относительно поиска компромисса, заявил народный депутат Украины, член парламентской фракции ПР Виталий Журавский, комментируя соответствующее сообщение пресс-службы партии «Батькивщина».

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«Не прошло и суток с тех пор, как Александр Квасневский призвал парламент принимать решения на основе консенсуса, а оппозиция поступила с точностью до наоборот. Руководствуясь призывами европейских политиков к поиску компромисса, Верховная Рада даже создала соответствующую рабочую группу. В нее вошли представители абсолютно всех фракций. Появилась надежда, что в парламент будет внесен единый согласованный законопроект, под которым подпишутся все члены рабочей группы», - отметил Журавский.

"Я был искренне удивлен, узнав о том, что оппозиция вопреки воле миссии Кокса-Квасневского, зарегистрировала собственный вариант закона, понимая всю призрачность шансов на его принятие. Это самодеятельность и шантаж", - заявил политик.

"Все эти «игры в наперстки» свидетельствуют о том, что лидеры оппозиции категорически не желают видеть Тимошенко на свободе, а поэтому делают все, чтобы законопроект не был принят в стенах парламента", - считает Журавский.