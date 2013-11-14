Оппозиция подала в Раду доработанный законопроект о лечении Тимошенко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Батькивщины”.

Доработанный законопроект зарегистрирован в Верховной Раде под номером 3599-Д.

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По словам члена рабочей группы Андрея Кожемякина, "было учтено 90% замечаний научно-экспертного управления парламента".

"Также учтены замечания, которые прозвучали от представителей Партии регионов во время заседания рабочей группы", - сказал он.

"Доработав этот законопроект, рабочая группа фактически решила все вопросы, которые поставило научно-экспертное управление", - отметил Кожемякин.

По его словам, законопроектом, в частности, предусматривается институт перерыва от отбывания наказания на период лечения за рубежом. При этом лицо, которое нуждается в лечении, в письменной форме дает обязательство вернуться в Украину после завершения лечения в 10-дневной срок.

Также проектом закона предусмотрено, что оплата такого лечения осуществляется лицом за собственный счет.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 ноября, в работе группы по подготовке законопроекта относительно лечения осужденных за рубежом был объявлен перерыв до 16.00 18 ноября.

Члены группы от оппозиции и власти не смогли достичь согласия относительно работы над законопроектом.

Кроме того, депутаты от оппозиции выразили возмущение по поводу того, что им заблаговременно не сообщили о сегодняшнем заседании рабочей группы.

Также перепалка между депутатами от власти и оппозиции возникла из-за того, что на заседании отсутствовали четыре члена рабочей группы: Андрей Мищенко (ВО “Свобода”), Дмитрий Шпенов (Партия регионов), Игорь Еремеев (внефракционный) и Сергей Гордиенко (КПУ).