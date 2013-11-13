ВР может еще раз собраться на внеочередное заседание на этой неделе - регионал

14:41, 13 ноября 2013
Политика
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Верховная Рада Украины на этой неделе может еще раз собраться на внеочередное заседание, прогнозирует депутат от фракции Партии регионов Владимир Макеенко.

Макеенко предлагает решить вопрос Тимошенко после подписания Соглашения об ассоциации

«Эта неделя робота в комитетах. Это значит, что в любой момент мы можем собраться на внеочередное заседание, и согласно регламенту, в пятницу проголосовать два законопроекта, которые будут подготовлены ко второму чтению. Мы готовы голосовать», – сказал Макеенко в интервью Радио «Свобода» сегодня в парламенте.

Что касается законопроекта, принятие которого должно было бы решить вопрос заключенного экс-премьера Юлии Тимошенко, то регионал заметил, что «есть шанс, что мы его еще можем рассмотреть».

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«Относительно первого вопроса – ну не пришла рабочая группа к общей точке зрения. Что здесь страшного?», – прибавил Макеенко.

В то же время он предложил, чтобы вопрос Тимошенко был решен после подписания Соглашения об ассоциации.

«Скажите, пожалуйста, а в каком документов от европейцев есть вопрос Юлии Тимошенко, в письменном виде? Его нет. Так речь идет о государстве Украина или о персоналиях? А почему нельзя поставить сначала лошади, а затем телегу. Давайте сначала подпишем в Вильнюсе вопрос евроинтеграции Украины, а затем будем решать вопрос кого угодно», – сказал представитель фракции Партии регионов.

На вопрос, будет ли подписано Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, Макеенко заявил: «Я уверен, что в Вильнюсе, на сколько я понимаю все, что происходит сейчас, соглашение будет подписано», – сказал регионал.

По его словам, переговоры продолжаются.

Напомним, сегодня на внеочередном заседании депутаты намеревались рассмотреть законопроект о лечении заключенных за рубежом и законопроекты о прокуратуре и об усовершенствовании избирательного законодательства. Но спикер Владимир Рыбак заявил, что эти документы не готовы к рассмотрению, и закрыл заседание парламента.

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