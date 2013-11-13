ВР может еще раз собраться на внеочередное заседание на этой неделе - регионал

«Эта неделя робота в комитетах. Это значит, что в любой момент мы можем собраться на внеочередное заседание, и согласно регламенту, в пятницу проголосовать два законопроекта, которые будут подготовлены ко второму чтению. Мы готовы голосовать», – сказал Макеенко в интервью Радио «Свобода» сегодня в парламенте.

Что касается законопроекта, принятие которого должно было бы решить вопрос заключенного экс-премьера Юлии Тимошенко, то регионал заметил, что «есть шанс, что мы его еще можем рассмотреть».

Читайте также: В ПР считают, что оппозиция вместо работы "играет в игру"

«Относительно первого вопроса – ну не пришла рабочая группа к общей точке зрения. Что здесь страшного?», – прибавил Макеенко.

В то же время он предложил, чтобы вопрос Тимошенко был решен после подписания Соглашения об ассоциации.

«Скажите, пожалуйста, а в каком документов от европейцев есть вопрос Юлии Тимошенко, в письменном виде? Его нет. Так речь идет о государстве Украина или о персоналиях? А почему нельзя поставить сначала лошади, а затем телегу. Давайте сначала подпишем в Вильнюсе вопрос евроинтеграции Украины, а затем будем решать вопрос кого угодно», – сказал представитель фракции Партии регионов.

На вопрос, будет ли подписано Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, Макеенко заявил: «Я уверен, что в Вильнюсе, на сколько я понимаю все, что происходит сейчас, соглашение будет подписано», – сказал регионал.

По его словам, переговоры продолжаются.

Напомним, сегодня на внеочередном заседании депутаты намеревались рассмотреть законопроект о лечении заключенных за рубежом и законопроекты о прокуратуре и об усовершенствовании избирательного законодательства. Но спикер Владимир Рыбак заявил, что эти документы не готовы к рассмотрению, и закрыл заседание парламента.