Первым вопросом ВР рассмотрит законопроект о лечении осужденных за границей

Сегодня на внеочередном заседании Верховная Рада Украины первым вопросом рассмотрит в первом чтении проект закона относительно возможности лечения за рубежом лиц, приговоренных к лишению свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, повесткой дня ВР также предусмотрено рассмотрение во втором чтении законопроекта о прокуратуре и законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства по вопросам проведения выборов.

Таким образом, сегодня планируется рассмотреть только эти три вопроса.

Напомним, 12 ноября участники рабочей группы по подготовке законопроекта относительно лечения заключенных за рубежом, который может предоставить такое право осужденной экс-премьеру Юлии Тимошенко, не приняли никакого решения и разошлись.

Оппозиция предложила свой вариант законопроекта относительно лечения заключенных за рубежом, но представители фракции Партии регионов раскритиковали его, назвали неприемлемым для принятия парламентом.

Миссия Кокса-Квасневского определила, что 12-13 ноября являются окончательными днями для принятия парламентом решений относительно трех евроинтеграционных вопросов: принятие закона о прокуратуре, изменений к избирательному законодательству и закона относительно лечения заключенной экс-премьера Тимошенко за рубежом.

Миссия должна вечером 13 ноября представить Европарламенту отчет о своей работе, после чего документ будет передан на рассмотрение заседания Совета ЕС, которое состоится 18 ноября с.г.

9 ноября председатель Верховной Рады Владимир Рыбак по требованию 160 народных депутатов подписал распоряжение "О созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины седьмого созыва".