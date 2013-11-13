В ПР считают, что оппозиция вместо работы "играет в игру"

На этом акцентировал внимание народный депутат Украины, Председатель парламентской фракции ПР Александр Ефремов, выступая на внеочередном пленарном заседании ВР в среду, 13 ноября.

«На сегодня Украина прошла большую часть пути к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Осталось сделать последние шаги, которые выведут нашу страну на более высокий уровень отношений с Евросоюзом. Но на этом пути мы столкнулись с серьезными препятствиями, которые угрожают остановить движение 46-миллионной страны в европейскую семью. Все общество знает, с чем связаны эти проблемы», - констатировал народный депутат.

«В этой связи у меня есть вопрос к представителям оппозиционной части зала: что происходит в ваших рядах? Мы с вами четко договаривались, что главным приоритетом в законодательной работе Верховной Рады Украины является евроинтеграционная составляющая. Но, несмотря на достигнутую договоренность, вы постоянно препятствовали выполнению согласованной с Евросоюзом дорожной карты. Без вас мы приняли Уголовный процессуальный кодекс, закон об адвокатуре, о создании национального превентивного механизма противодействия пыткам, внесли изменения в Конституцию в направлении обеспечения независимости судей и повышения роли Счетной палаты. Мы завершили первый этап модернизации законодательства для упрощения визового режима. Принят комплекс законов по защите интеллектуальной собственности. Фактически все законопроекты, которые касаются адаптации правовой системы Украины с европейскими критериями, мы голосовали без вас», - отметил Александр Ефремов.

«На сегодня Верховной Раде осталось принять три закона: «О прокуратуре», «О выборах в Верховную Раду» и о лечении осужденных за границей. И здесь мы уперлись в глухую стену. В законопроекты «О прокуратуре» и «О выборах» представители оппозиционных фракций подали уже около пятисот поправок, тем самым заблокировав возможность их принятия не только сегодня, но и в ближайшее время», - обратил внимание он.

«Вместе с тем, как показали первые заседания созданной рабочей группы, законопроектом о лечении осужденных вообще серьезно и профессионально никто не занимался. В результате сегодня у нас нет даже варианта этого законопроекта, который можно было бы взять за основу. Я очень сомневаюсь, что среди вас, уважаемые представители оппозиции, нет подготовленных юристов. В связи с этим у нас крепнут подозрения, что вы просто разыгрываете спектакль для избирателей, а на самом деле видите себя уже кандидатами на президентских выборах, и вопрос Тимошенко решать даже не собираетесь. И выступления трех предшественников (лидеров оппозиционных фракций. – Ред.) это подтверждают. И вы просто морочите голову европейским представителям, пытаясь подставить украинскую власть», - заявил парламентарий.

«Чтобы не было недоразумений, еще раз заявляю: Президент Украины внес проект Закона «О прокуратуре», согласованный с европейскими экспертами, и фракция ПР готова за него голосовать. Мы подготовили и внесли законопроект «О внесении изменений в Закон «О выборах народных депутатов» и также готовы отдать за него голоса», - отметил Председатель парламентской фракции ПР.

«А что касается закона о лечении осужденных за границей, то мы готовы рассматривать и его - в том варианте, который подготовит созданная Верховной Радой, то есть нами с вами, рабочая группа», - сказал депутат.

Обращаясь к представителям оппозиции, Александр Ефремов отметил: «Если вы включаетесь в эту работу – путь в Европу для нашего государства открыт. Если нет – выясните между собой и скажите всей стране, в какую игру вы играете!»