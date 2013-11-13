В АП заявили, что Тимошенко не помилуют - Яценюк

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявляет, что ему официально сообщили из Администрации Президента, что Виктор Янукович не собирается принимать решения о помиловании экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил на заседании парламента.

Он сказал: “Сегодня мне официально передали ответ Администрации Президента Януковича о том, что Президент Украины не собирается принимать никаких актов относительно помилования Юлии Тимошенко”.

По теме: Ефремов рассказал, когда фракция ПР определится относительно голосования по Тимошенко

“И это является четким ответом, готов ли Виктор Янукович подписывать соглашение с ЕС”, - сказал лидер фракции «Батькивщина».

Яценюк считает, что “поездки в Москву Виктору Федоровичу ничего не дадут — страной торговать нельзя, страна вам этого не простит”.

Он призвал Януковича прийти в парламент: “Принимайте политическое решение, мы готовы на любые компромиссы, мы готовы на все ради европейского будущего Украины”.