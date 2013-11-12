Яценюк пиарится на экс-жене Власенко - Чечетов

Такое мнение в эфире телеканала ТВi высказал народный депутат от фракции Партии регионов Михаил Чечетов, комментируя арест защитника Юлии Тимошенко Сергея Власенко, пишет Gazeta.ua.

"Для того, чтобы отвлечь внимание от главного, они пошли в прокуратуру, потянули за собой все телекамеры. И, конечно, кандидата в президенты Арсения Яценюка. Он снова красовался. Это был пиар-ход Яценюка", - подчеркнул нардеп.

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По его словам, пиар-ход лидер "Батькивщины" сделал именно на экс-жене Наталье Окунской.

"И теперь целый день показывают Яценюка, как он защищает непонятно кого"​​, - сказал Чечетов.

Напомним, экс-депутату, защитнику экс-премьера Юлии Тимошенко Сергей Власенко вручено извещение о подозрении в неоднократном нанесении телесных повреждений бывшей жене Наталье Окунской. Женщина уверяет, что бывший муж бил ее 4 раза в течение 5 лет.